Olá Pessoal, venho comunicar a vocês mais uma dica mega especial sobre um Curso de Photoshop mega recomendado por todos os alunos, por profissionais da área e todos que o conhecem.

Primeiramente vamos saber o que é photoshop, né não ? 😀 rssss.

O Photoshop é um software de editoração gráfica focado em fotos, criado há aproximadamente duas décadas, suas funções iniciais eram básicas, como de recorte, sobreposição e pequenos efeitos. Aos poucos inúmeros efeitos, funções e ferramentas foram se juntando a família do software e hoje em dia ele abrange além da área de fotografia, diversas outras áreas de trabalho como sublimação, internet/web, design gráfico, vídeos e muitas outras.

O Photoshop é muito usado também para trabalhos com vetorização e diagramação, apesar de não ser o mais indicado para tal, porém suas ferramentas mega inovadoras auxiliam no resultado final dos trabalhos.

No vídeo abaixo tem uma explicação completa da diferença do photoshop para outros programas de editoração gráfica.



Aprendido um pouco sobre o photoshop e suas principais utilização, quero agora falar sobre esse excelente curso de photoshop online ministrado por Roberto Gazola que é professor do programa há mais de uma década, tendo trabalhado em grandes empresas com o apoio do photoshop.

O curso envolve as partes avançadas do programa, porém o que muitos alunos gostam é que o professor deu um bônus de graça a todos os alunos do curso, que é o photoshop básico, ensinado desde o início até a parte intermediária, esse bônus auxilia muito aos alunos que estão começando do zero, pois se familiarizam com o software e depois partem para a parte avançada.

Na parte avançada é ensinado técnicas profissionais como tratamento de fotos para revistas, alta-frequência, luzes e sombras, hdr, coloração de fotos, finalização e muito mais.

Como dito a dica de hoje é fantástica, se você quer conhecer um excelente curso de photoshop e quer se tornar profissional. Conheça o Curso Avançado de Photoshop do Roberto Gazola.

Abraçoss e Sucesso a todos