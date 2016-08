Um Portal de Cursos Online, Começando pelo Curso de Corel Draw. Olá Olá Olá que grande prazer falar com todos vocês que estão caindo de paraquedas aqui no meu blog/site e que quero transformar num grande portal de cursos online.

Todos sabem que até a estruturação completa de meu site, em que quero tranformá-lo num grande portal de cursos online com foco no público da região norte do Brasil. Curso Corel Draw

Mas até que tudo fique pronto vou indicando bons cursos para você, e as primeiras vídeo aulas indicadas são do Curso de Corel Draw do Roberto Gazola, fiz questão de começar com essa indicação devido a enorme qualidade de seus cursos, o moço é o bicho, no curso dele você tem a possibilidade de aprender o software vetorial do básico ao avançado, além de ter todo o suporte do mesmo.

Uma outra grande vantagem do estudo online, ou seja pela internet com esse curso é que o professor Roberto disponibiliza as aulas para cada aluno que compra o curso por um prazo de dois anos, é muito tempo e a pessoa pode ver as aulas quantas vezes quizer, isso não tem preço rssss :), então não deixe de verificar o Curso de Corel X6 Completo ou o Curso de Papelaria Personalizada do grande Tutor, aliás é um excelente.

Antes de continuar quero lhe explicar o que é mesmo esse Corel Draw. Veja o vídeo abaixo para entender melhor.

Veja esse Vídeo Também Curso de Corel Draw e Curso de Papelaria Personalizada

Agora vou explicar para vocês, conheci o corel draw quando decidi saber como montar trabalhar em casa com papelaria personalizada foi ai que fiz esse curso aqui Curso de Silhouette . E adivinha quem era o professor, claro Roberto , após ler o livro e aprender todo o processo de se montar a empresa eu resolvi fazer com ele mesmo o curso de corel draw, pois era de fundamental importância ao meu sucesso na área de lembrancinhas personalizadas o fato é que apaixonei pelo programa. Em uma semana eu já sabia que o corel me possibilitava criar lembrancinhas personalizadas, meu primeiro objetivo, mas também criar artes para embalagens, sublimação, estampas, serigrafia, internet, gráfica, empresas e muitas outras áreas, é um mundo gigantesco. Ou seja, o corel te ajuda a criar o design para materiais de divulgação, comercial, institucional ou outros especificos para empresas e foi assim que eu conheci essa maravilha de programa que me segue até hoje.

Após terminar o curso eu fiquei tão maravilhado que resolvi criar esse site para oferecer cursos para nossa região de Porto Velho, pois por aqui não temos a oportunidade de fazer cursos bons, algumas vezes sim, mas tem algumas áreas que são bem carente, e o que eu aprendi por um curso online me fez abrir os olhos, e querer trazer essa gama de conhecimento a meus conterrâneos. Lógico eu conto com vocês e espero que tenham gostado do meu primeiro post e da minha primeira indicação e aguardem que vou indicar muitas outras maravilhas para vocês. rsss.

No próximo post estou pensando falar sobre scrapbook, scrapfesta, scrapdecor, uma área do artesanato que também recebi a indicação de um curso online de uma mulher, comecei a fazer e gostei muito, estou acabando e gostando muito, assim que terminar eu comento com vocês, vou esperar só para não dizer que fui ansioso. rsss kkkkkk. brincadeirinha. rsss.

Mas acho melhor terminar até para explicar melhor a vocês como funciona todo o processo de trabalho dessa área. rss.

Lembrem-se nosso maior patrimônio é a floresta amazônica, nós apoiamos a floresta amazônica, apoiamos quem luta por esse patrimônio cultural, respeitamos nossas necessidades quanto ao uso de algumas matérias primas naturais, mas tudo com limite. Somos moradores de um país rico e glorioso e temos que mantê-lo assim, então uso esse primeiro post para também enaltecer nosso grande patrimônio e o incentivar a olhá-lo com outros olhos. Boa Sorte a todos. rsssss . Lembem-se sigam minha dica conheçam o curso online de corel draw.

Até mais e tudo de bom

Equipe Porto Velho Agora