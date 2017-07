Todo ano é a mesma coisa, as folhas caem no outono – Abril seco e suave, acinzentado com resquicius de amarelo; Inverno frio e aconsegante – Julho descanço e paz, azulado com goticulas de orvalho; Primareva alegre e florida – Outubro águado com cor de arco-íris; Verão quente e potente – Janeiro Amarelo e Vermelho.

Ano após ano, tudo se repete, ano após ano, períodos após períodos.

Aos poucos vamos pegando experiência e amor pela vida e as coisas mais simples.

Porém quando se é novo, só queremos brincar, correr, nadar, andar de bicicleta, jogar bola, comerr, rsss, e dormir.

Quando se é mais novo é tudo uma alegia só.

O que poucos adultos lembram é que as festinhas de aniversário dos pequenos têm um valor imenso para eles, pena que, infelizmente esquecemos que àquele momento de ter nossa própria festa, ou de irmos à festa do amiguinho é único, é maravilhoso.

E os doces, hummm, nem vamos falar dos doces.

Vamos voltar ao momento festa. Esse momento é único e prazeiroso. Se todos nós, adultos pudessemos fazer uma festa por ano para cada criança do mundo. Tenho certeza que nosso planeta seria muito mais feliz.

Pena que esse é um privilégio de poucos.

Mas para não deixar passar em branco, eu resolvi fazer a festinha de 3 anos de meu sobrinho, queria lhe dar um presente.

Um macaco velho e sem conhecimento algum, imagina a dificuldade.

Bom, o importante é que resolvi fazer, comprei os salgadinhos, fiz na minha casa mesmo, comprei uma velinha de 3 anos, encomendei o bolo, doces, comprei balões para que eu mesmo fizesse a decoração. E fiz, ficou linda e barata, esse é um exemplo de que com amor e vontade conseguimos fazer qualquer coisa mesmo que não tenhamos o maior dinheiro do mundo.

Tenho que confessar que para as lembrancinhas eu fiz um curso online, maravilhoso por sinal, Fiz o Curso de Papelaria Personalizada do professor Roberto Gazola, que por sinal é ótimo. Esse curso me ajudou muito e sugiro que vocês também façam cursos que irão lhes auxiliar no desenvolvimento de suas festas.

Bom estou feliz e queria compartilhar com vocês minhas felicidade, espero que tenha motivado cada uma e cada um que tenha lido essa publicação, sucesso para vocês

🙂

e Boas Festas